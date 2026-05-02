五関晃一（A.B.C-Z）、ハシヤスメ・アツコ、加藤大悟、稲田美紀（紅しょうが）が出演するAOI Pro.コント公演『混頓 vol.9』が、8月21日より草月ホールで上演されることが決定した。脚本・演出は竹村武司と加納愛子（Aマッソ）、そして辻皓平（ニッポンの社長）が手がける。【動画】『混頓 vol.9』幕間コントドラマ『声を盗れ！』予告編『混頓』は、2023年10月にシリーズ第1弾となる『混頓 vol.1』がシアターマーキュリー新宿に