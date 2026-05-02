先日、Xで「野呂佳代が出ているドラマにハズレなし」というポストを見かけた。いわゆる“主役級のスター”という立ち位置ではないはずなのに、彼女の名前があるだけで、作品への信頼度がグッと上がるのはなぜだろう――。10クール連続でのドラマ出演。4月13日スタートのドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）では、ついに二番手ポジションに抜てきされた。“よく見かける存在”から、作品の核を担う役者へと着実にステ