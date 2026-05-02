◆米大リーグツインズ―ブルージェイズ（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のツインズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、６試合ぶりの６、７号と渡米後初の１試合２本塁打を２打席連続で放った。６号は４回、先頭打者として打席に立ち右腕ウッズリチャードソンの３―１からの５球目の外角スライダーをとらえた。２９度の角度で左翼席に打球速度１０４・