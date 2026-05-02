俳優の桜井日奈子が２日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。桜井は「ゲストの旅」で青森・弘前を旅した。弘前を選んだ理由を桜井は「私、芸人のシソンヌのじろうさんが大好きで。じろうさんの出身が弘前市なので…推し活旅という」と明かした。桜井はじろうから「オスメの場所も聞いた」と明かし、旅では、じろうが愛したクレープ店、夕食も「じろ