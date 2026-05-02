敵地カージナルス戦米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地でカージナルスと対戦している。初回にロサンゼルス放送席が困惑する判定があった。問題の瞬間が起きたのは、先発のシーハンが2本の安打と牽制の乱れで2死二、三塁のピンチを招き、ゴーマンを迎えた時だった。2-2から5球目を投じようとしたとき、球審が右手を挙げ、試合は一時中断。審判団が集まり、約1分の協議の末ボーク判定となった。ロバーツ監督が抗