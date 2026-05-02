〈「僕は絵が上手くない」それでも140巻以上続く超人気マンガに…『はじめの一歩』作者（60）が語る、35年以上にわたって連載を続けられた「原動力」〉から続くこれまで145巻の単行本を刊行し、35年以上も連載が続く『はじめの一歩』。時折休載することもあり、続きを読みたいと願う熱心なファンからは「休載しすぎ」「筆が遅い」と声が挙がることも。【見比べる】1巻表紙でミス→33年後の138巻で描き直し…『はじめの一歩』表紙