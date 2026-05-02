〈リーゼントで恋愛漫画を持ち込み→編集に笑われ「なめんじゃねえよ」と…『はじめの一歩』森川ジョージ（60）が振り返る下積み時代〉から続く「ボクシングだけは描きたくなかった」【見比べる】1巻表紙でミス→33年後の138巻で描き直し…『はじめの一歩』表紙や、3作連続で打ち切りになった若手時代の作品たちを見る大出世作となったボクシングマンガ『はじめの一歩』を30年以上にわたり連載している森川ジョージさん（60）は