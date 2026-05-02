東京六大学野球連盟は2日、5月10日に母への感謝とがん検診啓発活動の支援を目的としたイベント「BIG6HAPPYMOTHER’SDAY」を開催すると発表した。当日は法大、東大、早大、立大の選手がオリジナルリストバンドを着用してプレー。当日の入場券を持つ女性に限り、神宮球場正面入口付近のブースにて選手が着用するオリジナルリストバンド【限定500個】がプレゼントされる。また、スコアボードの表示もピンク色の特別仕様と