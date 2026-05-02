24年4月に受けた右肘の内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）からの復帰を目指す阪神の下村海翔投手（24）が2日、1軍の試合前練習に合流した。前回は4月26日に1軍の練習に初参加。リハビリ中の選手がシーズン中にファームから呼ばれるのは異例で、藤川監督を始めとした首脳陣、スタッフが見守る中で、ブルペンで60球を投げ込んでいた。右腕は「（藤川監督が）気にしてくださってるのはすごくうれしいですね。励み