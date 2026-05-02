高校在学中にマンガ家デビュー、1989年に連載を始めた『はじめの一歩』は現在145巻と超長期にわたって執筆をつづけるマンガ家の森川ジョージさん（60）。【見比べる】1巻表紙でミス→33年後の138巻で描き直し…『はじめの一歩』表紙や、3作連続で打ち切りになった若手時代の作品たちを見る華々しい実績の裏側で、デビュー後の2作は即座に打ち切りに遭うなど悔しい経験もしてきた。稀代の名作となった『はじめの一歩』が生まれ