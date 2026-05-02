ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」の世界観が楽しめる体験型屋内イベント「たべっ子どうぶつLAND」のポップアップストア「たべっ子どうぶつLAND POP UP STORE」が5月8日から5月21日まで東京キャラクターストリート1階「One Spot」（東京都千代田区）で期間限定開催される。 ギンビスとしては「たべっ子どうぶつ」のブランドとファンとの絆強化や新規ファンの獲得が期待される。 ポップアップストアでは、2023