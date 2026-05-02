NELKEが、新曲「Chapter」を5月13日に配信リリースする。 （関連：SHE'S、今新たな地平へ！3年ぶり対バンツアー最終公演レポ――NELKEと通ずる信念、奏でた調和の音楽） 本楽曲は、軽快なサウンドにのせて、重なるメロディが印象的なポップチューン。日常の中に残り続ける記憶や温度を何度も繰り返すように区切れない想いと、人間の取捨選択を映し出す一曲となっている。 また、本楽曲はAI