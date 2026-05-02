2026年3月に発売した『おとなの週末』4月号で『渋谷 羽當』の取材と原稿を担当。誌面では文字数に制限があるため、魅力のすべてを書ききれませんでした。……そこで、webに移動。感じたこと、惹かれたこと、魅せられたことを余すところなく書かせていただきます！渋谷の路地に佇む洒脱な茶亭渋谷駅から歩いて、宮益坂の路地を少し入り『茶亭羽當』には2枚の扉を開けて入ると、もう街の喧騒は一切感じない。風情ある一枚木の長い