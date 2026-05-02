ラ・リーガ第34節が5月1日に行われ、日本代表FW浅野拓磨が所属するマジョルカはジローナと対戦した。浅野が2試合連続ベンチスタートとなった一戦は、43分にホアン・モヒカが左足でクロスを上げたところに、フリーで待っていたサムエル・コスタが頭で叩き込んでアウェイのマジョルカが先制に成功した。このまま前半を折り返すと、最後までこの1点を守り切ったマジョルカが1−0でリーグ戦3試合ぶりの白星を飾った。なお、浅野