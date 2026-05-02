NIBが主催する「DEJIMA博」が2日開幕しました。 会場は、朝から多くの人でにぎわっています。 メイン会場の長崎市の長崎水辺の森公園には、長崎初上陸の東京・清澄白河の人気店『3000日かけて完成した極上ハンバーガーField』や、カレーパングランプリで3年連続金賞の『ジラッファ』(神奈川県鎌倉市)など、全国各地の70店以上が集結します。 ステージイベントには、「真空ジェシカ」や「錦鯉」など