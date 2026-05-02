子どもが体を動かして楽しめるコンテンツがそろった「こどもでじまはく」が2日、長崎市の出島メッセ長崎で始まりました。 10日までの開催の「こどもでじまはく」は、超巨大な遊具「ふわふわ宇宙ステーション」がことし初お目見え。 ほかにも大型スライダーや迷路、電動カートなどがそろいます。 会場では、子どもたちが様々な職業を体験できる『こどもジョブチャレンジ in 長崎』も行われています。 ド