言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、デリケートな贈り物を包む際に重宝されるもの、生活環境を美しく保つための工夫、そしてコート上で汗を流すための装備という、3つの言葉を選びました。日常生活のさまざまな場面を頭の中に描きながら、共通して入る2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。う□□うしから□□けてに□□うひんヒ