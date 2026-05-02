中東に置かれた米軍施設の半数超がイランの攻撃で損傷したことが分かった/Air Force amn/nco/snco via Facebook（CNN）イランとその同盟勢力は中東8カ国の少なくとも16カ所の米軍施設に損害を与え、一部の施設は事実上使用不能な状態になっていることが、CNNの調査で判明した。この報道は、数十枚の人工衛星画像および米国や湾岸アラブ諸国の情報筋へのインタビューに基づく。損害評価の内容に詳しい議会スタッフによると、この地