「ツインズ−ブルージェイズ」（１日、ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が６試合ぶりの６号ソロを放った。敵地で迎えた５月最初のゲームで快音を響かせ、第３打席でも２打席連発の７号２ランを放った。まず同点に追いつかれた直後、四回の第２打席。カウント３−１から浮いたスライダーを完璧に捉えた。打った瞬間に行ったとわかる打球は美しい放物線を描いて左翼席に飛び込んだ。飛距離１１８メートルでチームにと