「時間とお金をかけて採用してもすぐにやめてしまう」と悩める人事担当者は多い。人材マネジメントに詳しいグローネクサス代表の小出翔さんは「人材は、自分の努力がスキルとして蓄積され、それが公正に評価されることを望んでいる。次に目指すべきキャリアパスとそのために必要なスキルを明示できない企業は、労働者から見切られる時代になった」という――。（第5回／全5回）※本稿は、小出翔『誰もが成長し活躍する会社のしくみ