ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）がお怒りだ。１日（日本時間２日）の敵地セントルイスでのカージナルス戦で、初回から大声を張り上げて審判に抗議するひと幕が起きた。二死二、三塁の場面で先発したシーハンがゴーマンに４球目を投じた後だった。５球目を投じようとモーションに入ろうとしたところ、球審団が集まって「ボーク」とジャッジされ、走者はそれぞれ進塁して三塁走者は生還。労せず先制点を献上し、いきな