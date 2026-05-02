◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人は１日、阪神との接戦を制した。２回に平山の２点適時打で先制。３回にはダルベックがリーグトップタイとなる７号３ランを放った。先発の田中将は６回途中３失点の好投で日米通算２０３勝目。リリーフ陣は大勢がコンディション不良で残留調整、ルシアーノと中川が２連投中で３連投は回避したい状況の中、船迫、田中瑛、田和、高梨、マルティネスと小刻みにつないで