The CHOYA 銀座BARから、抹茶と梅酒を掛け合わせた贅沢な期間限定カクテルが登場。日本の四季の恵みを感じられる一杯は、見た目も華やかで特別感たっぷりです。濃厚な味わいと繊細な素材の組み合わせは、カフェタイムにもぴったり♡初夏のひとときを彩る新作メニューを、ゆったりと楽しんでみませんか。 抹茶×梅酒の贅沢カクテル 「梅酒カクテルクリームソーダ MATCHA GRACE（マッチャグレー