イランの最高指導者モジタバ師が発表した声明が、ペルシャ湾上で足止めされている船舶の無線にも流れていたことがわかりました。【映像】船の無線にモジタバ師の声明（実際の音声）無線の音声「イランはペルシャ湾周辺地域を安全に守り、敵対勢力によるこの海域の悪用を根絶する」この音声は、ペルシャ湾上で足止めされているタンカーの船員が先月30日に録音したものです。イランの革命防衛隊を名乗る人物が読み上げているの