バドミントンの団体世界一を決める国・地域別対抗戦、男子トマス杯は1日、デンマークのホアセンスで準々決勝が行われ、日本はフランスに0―3で敗れて4強入りを逃した。奈良岡功大（NTT東日本）らがシングルスで3連敗した。（共同）