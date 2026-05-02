Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの五関晃一（４０）が、ＡＯＩＰｒｏ．によるコント公演「混頓ｖｏｌ．９」（８月２１〜２３日、東京・草月ホール）に出演することが１日、分かった。２０２３年から続く新作書き下ろしオムニバスコントシリーズで、「普段ふざけて適当なことばかり言ってるので、そんな一面もコントに生かせたら」と意気込んでいる。全２作で構成される中、１作目の「暗闘ワイドショー」はＡマッソ・加納愛子が演出、２作目