アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結をめぐるイランの新たな提案について「満足していない」と述べました。【映像】トランプ氏「イラン新提案、満足していない」トランプ大統領「（Q.イランの新しい提案について？）彼らは合意したがっているが、私はそうではない。提案の内容には満足していない」トランプ大統領は1日、イランが示した新たな提案について「満足していない」と述べ、「私が同意できないことを求めている」と