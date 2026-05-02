滋賀銀行は、オリジナルキャラクター「しがの助」の間違い探しを楽しむ絵本を作成し、滋賀県に7千冊を寄贈した。県は子どもを出産した家庭に贈っている。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるものなーんだ？」バイト仲間女性の模範解答に「カッコ良すぎるだろ」「完璧な返し！」県は出産した家庭に「滋賀で誕生ありがとう事業」として子育てを応援するため、県産品や企業の協賛品を贈っている。この事業の一環として、