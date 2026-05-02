私はヤヨイ。夫のケンジ、息子ロクとの3人暮らしです。義実家の食事会で義母の温かさに触れて、ケンジへの不満をいっとき忘れていた私。ロクが服に飲み物をこぼしたため、私は食べかけの食事を残して席を立ちました。しかしその隙にケンジは、いつものように私の皿を片付けてしまったのです。ですがその瞬間、義母がケンジを大声で叱責。さらに普段は無口な義父も加わり、ケンジを厳しく叱ってくれました。義両親のダブル攻撃にケ