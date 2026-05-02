ゆとりくんによる『ゆとりくん本気の独演（奏）会』が、7月18日に代官山UNITにて開催される。 （関連：大森元貴、M!LK、Number_i、[Alexandros]、ORANGE RANGE、千葉雄喜 & BABYWOODROSE……注目新譜6作をレビュー） 本公演は、トークショーとバンドセットによるライブを融合させた一夜限りのイベント。言葉と音楽の両面からゆとりくんの表現を体感できる内容となっている。 VIPスタンディングチケ