家族から「どこかに連れて行ってほしい」と言われることもあるでしょう。相手の希望を叶えたい気持ちもある一方で、いつもお出かけするのは大変かもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『私の母は73歳、毎日「出かけたい」と言われます。水族館、動物園、神社、寺、公園などさまざまです。私は引きこもり生活が好きで、出かけたいと思いません。旅行もあちこち行きたいと言いますが、旅行費