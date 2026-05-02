＜中日クラウンズ2日目◇1日◇名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース（愛知県）◇6557ヤード・パー70＞2017年大会の優勝者であり、昨年は2位に食い込んだ宮里優作が「68」で回り、トータル5アンダーの9位タイと今年も好位置につけている。和合での実績、経験は十分だが、難コースを前に「悪いイメージしか出てこない」。慎重に、丁寧に、ベテランらしいゴルフで今年も最後まで優勝争いに加わってきそうだ。【写真】斜面から絶妙アプロー