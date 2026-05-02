ミラノ・コルティナ冬季五輪で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来選手・木原龍一選手ペア。2人で新たなアイスショーをプロデュースすることが1日決定し、所属する木下アカデミーのイベントでサプライズ発表されました。アイスショーのタイトルは「THE DESTINY(運命)」。三浦選手は「カップル競技において、パートナーとの出会いは運命だと思っている」と明かし、「カップル競技の魅力がたくさん詰まったアイスショーに