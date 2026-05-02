京大野球部が変わろうとしている。その中心にいるのが主将の松本径一郎捕手（４年・小野）だ。昨年チームがリーグ戦０勝に終わった中で感じていた高校時代とのギャップ。「一体感」をスローガンに掲げ、ウオーミングアップから意識改革を行う主将の思いや背景に迫った。松本は昨年、３年生ながら捕手としてリーグ戦に出場したが、チームは春も秋も０勝。「『自分たちの代で絶対勝ちたいな』っていう思いがあって」と主将に立候