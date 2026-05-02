4月10日のマリナーズ戦に先発したアストロズの今井＝シアトル（共同）【セントルイス共同】右腕の疲労で負傷者リスト（IL）に入っている米大リーグ、アストロズの今井達也が、あと1度のリハビリ登板を経てメジャーに復帰する見通しだと1日、球団公式サイトが伝えた。5日か6日に傘下マイナーの3Aシュガーランドで先発する予定。今井は先発した4月10日のマリナーズ戦で1死しか取れずに緊急降板し、その後にILに入った。同28日に