「AneCan」（小学館）専属モデルを務めたモデルの森絵里香が、44歳の誕生日を迎えた2日、待望の第1子を妊娠したと発表した。「今年も無事、健康に誕生日を迎えることができましたいつも支えてくれる優しい夫や、温かい家族応援してくださる皆さまのお陰ですありがとうございますそして今日はご報告があります私事で大変恐縮ですがこの度、新しい命を授かりました」と報告した。森は、24年元日に「私事で恐縮ですが1月1日