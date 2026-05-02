元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が1日夜、Xを更新。「僕は少数派でしょうか？」などとフォロワーに投げかけた。「パンツをいつ変えるか？」と前置きした上で「僕はパンツを朝変えます。必ず朝、風呂入るので風呂に入りパンツを変えてスッキリして仕事に行きたいからです」と理由を説明。「でも、妻には、夜、風呂入ったあとに、パンツ変えて寝たいだろと言われます」と妻の森三中の大島美幸の