ＭＬＢ公式サイトは１日（日本時間２日）に「５月のメジャーの６つの疑問」を検証し、その一つがドジャースの大谷翔平投手（３１）は「サイ・ヤング賞を狙えるか」だった。ワールドシリーズ優勝２回、ＭＶＰ４回に加え、多くの個人タイトルを獲得している大谷が唯一獲得していない「サイ・ヤング賞を狙っているのは間違いない」と前置きすると「今シーズン彼が登板時に指名打者を務めなかった試合が２試合あったのは決して偶然