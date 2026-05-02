歌手の小柳ルミ子さん（73）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。「ステージ本番前のルーティーン」を公開し、開脚ポーズなどを披露した。「もうじき74才になりますが」小柳さんは、「4/18 デビュー55周年LIVE感動の涙と共に無事終える事が出来ました」といい、ライトアップされた舞台の上で、ストレッチ風景など15枚の写真を投稿した。開脚ポーズなどを披露し、こうしたストレッチは「43年もの長きに渡って続けて