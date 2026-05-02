一生歩きたいならたんぱく質を食べるべき！ たんぱく質不足が命取りになりかねない 中高年になると健康のため、体の筋力の衰え防止のためにとウォーキングを始める方も多いとも思いますが、毎食一定量のたんぱく質を摂ることはより重要なことです。 もし朝食を抜いたり、たんぱく質を摂取せずに運動をしてい方がいたら、とても危険。本来、筋肉に届くはずの栄養がエネルギーとして使われてしまい、ますます筋肉