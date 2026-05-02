天皇賞(春)の攻略POINT 【波乱の主役】経験豊富なベテランが穴候補！６歳以上の高齢馬に注目 年齢別成績を見ると、４歳馬が［５・３・５・30］、５歳馬が［４・３・１・37］で、３着以内30頭中21頭を４・５歳馬で占めるが、６歳以上の好走も時折見られる。 18年シュヴァルグラン、24年テーオーロイヤルは①人気での好走だったが、人気薄での好走が多く、16年は⑬人気カレンミロティックが２着、19年は