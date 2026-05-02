学習障害のある子どもケアする上で知ってくべきこと 家庭と教育現場の両面から支援 限局性学習症の子どもと接するうえで大事なのは、周囲の大人たちの「やればできる」という安易な認識を改めることです。苦手な勉強法を繰り返しても学習効果は得られません。かえって自信を失い、不登校や抑うつなどの二次障害を招く恐れもあります。 だからこそ、子どもがどのような困難を抱えているかを明確にしたうえで、その特性に合っ