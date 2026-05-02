ゴールデンウイーク、中部各県の「お得なお出かけスポット」をご紹介します。信州からは、文化と芸術が息づく町を着物でお得に散策です。テレビ信州齋藤沙弥香アナウンサー「歩いていてもお店がすごくたくさんあって、見て歩くだけでも楽しいです。何と！栗の形をしています。栗！」「栗と北斎の町」としてその名が知られる長野県小布施町。風情ある街をお得に散策します。長野県の北部に位置し、1万人余りが