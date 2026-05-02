◆米大リーグツインズ―ブルージェイズ（１日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のツインズ戦に「４番・三塁」で先発出場し、６試合ぶりの６号勝ち越し本塁打を放った。２―２と追い付かれた直後だった。４回先頭打者として打席に立った岡本は、右腕ウッズリチャードソンの３―１からの５球目の外角スライダーをとらえた。２９度の角度で左翼席に打球速度１