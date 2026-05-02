【イスタンブール共同】2023年にノーベル平和賞を受賞したイランの人権活動家ナルゲス・モハンマディさん（54）が1日、容体悪化のため収監先の北西部ザンジャン州の刑務所から州内の病院に緊急搬送された。モハンマディさんの財団が発表した。過去数日、血圧異常や激しい吐き気に襲われ、1日になって2度失神したという。心臓病を抱えており、医療設備の整った首都テヘランの病院での治療を希望している。財団は3月末、モハン