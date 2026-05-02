◇ナ・リーグドジャース−カージナルス（2026年5月1日セントルイス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席もニゴロに倒れ、凡退が続いた。初回の第1打席は相手先発・リベラトレに左飛。3回1死の第2打席も2ボール1ストライクからの4球目、低めスライダーでニゴロに打ち取られ、快音は響かなかった。前日4月30日（同5月1日）は試合がなく、1