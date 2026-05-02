女優・寺島しのぶが２日、２日、弁当作りについてＳＮＳでつぶやいたところ、「すごーくわかります！」などと共感の声が寄せられている。寺島は２００７年、フランス人アートディレクターと結婚。１２年９月、長男で、現在は歌舞伎俳優デビューも飾った尾上眞秀（１３）を出産した。弁当は眞秀のもののようで、「持って帰ってきた後の弁当箱を洗うのが妙に嫌いです。なんでだろう。」とジャーに入ったカレーつけ麺弁当の写真