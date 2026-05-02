お笑いコンビ、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）が、1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）にゲスト出演。同局鈴木奈穂子アナウンサーの本番前の姿に驚いた。番組のオープニング、内村はMC陣とのかけあいで「鈴木さんとは初めて」と鈴木アナに向き直ると、「さっきあいさつしたんですけど、本番20分前に私服だったんですよ。ビックリして」と同アナが本番直前まで私服で過ごしていたことに仰天した。「生放送