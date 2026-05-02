2025年にデビュー55周年を迎えた忌野清志郎さんの軌跡を追ったドキュメンタリー映画の正式タイトルが『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた』に決定。10月2日に公開されることが決定した。 参考：それぞれの想いが明らかに『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』3種の本編映像 RCサクセションのメンバーとしてデビューし、数々の名曲を世に送り出してきた忌野