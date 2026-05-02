大西亜玖璃の新曲「グッバイ・ララバイ」が、TVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 ～魔導書の力で祖国を叩き潰します～』のエンディングテーマに決定した。 （関連：トゲナシトゲアリ、初の全国ツアーで培った経験が爆発新たな挑戦がバンドにもたらした三者三様の成長） 大西にとって、アニメ主題歌の担当は約1年半ぶり。「グッバイ・ララバイ」は、作品のスリリングな世界観を表現した力